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Haberler Galeri Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

Koronavirüsle mücalede alınan önlemlerin sonuç vermesiyle vaka sayılarında büyük azalma görüldü. Milyonlar 1 Temmuz'u beklerken aşı olmayanlar hakkında önemli uyarılarda bulunuldu. Türkiye normal hayata dönmek için gün sayarken aşı olmayanlara özel kısıtlamaların olacağını iddia edildi. Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'dan hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrası için kritik 10 maddeyi açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 14:11
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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

"Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusu Türkiye'nin gündemi oldu. Uzmanlar flaş uyarılarda bulunurken İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrası için 10 maddeden oluşan normalleşme açıklaması yaptı. Peki 1 Temmuz'da neler değişecek? Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN ÜLKELER ARASINDA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 146 bin 237 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55,82 oldu. 32 milyon 290 bin 411 kişiye ilk doz, 14 milyon 855 bin 826 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı

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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

TEDBİRLER VE AŞILAR VAKA SAYILARINI AZALTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildirdi.

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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım.''

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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

AŞI OLMAYANLAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Van Valiliği öncülüğünde, aşı ve koronavirüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı.