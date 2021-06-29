29 Haziran 2021, Salı
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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'da hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı
Koronavirüsle mücalede alınan önlemlerin sonuç vermesiyle vaka sayılarında büyük azalma görüldü. Milyonlar 1 Temmuz'u beklerken aşı olmayanlar hakkında önemli uyarılarda bulunuldu. Türkiye normal hayata dönmek için gün sayarken aşı olmayanlara özel kısıtlamaların olacağını iddia edildi. Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'dan hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrası için kritik 10 maddeyi açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 14:11
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