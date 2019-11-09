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Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından her yıl yaklaşık 10 milyon ceza kesiliyor. Sürücüler en çok hatalı park, aşırı hız ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik cezasına maruz kalıyor. Trafiğin akışını bozmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla uygulanan cezai işlemler bazen binlerce liraları bulabiliyor. Geç ödenen cezalarda faiz uygulanırken, erken ödemelerde de yüzde 25'e varan indirimler gerçekleştiriliyor. Peki, trafik cezası nasıl ödenir? İşte trafik cezaları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 11:17
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Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

Her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor. Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor.

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Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

HER TÜRLÜ DENETİM VAR
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin özellikle büyükşehirlerde denetimden kaçmaları çok zor. Drone'la, helikopterle, sabit ve mobil EDS'yle sürekli denetim var.

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Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

Kural ihlali cebinizden en az 108 liranın çıkması anlamına geliyor. Cezanın kaçınılmaz olduğu hallerde yasalara göre; yüzde 25 daha az ödemek mümkün.