Araç sahipleri dikkat! Erken öderseniz yüzde 25 indirim yapılacak! Trafik cezası nasıl ödenir?

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından her yıl yaklaşık 10 milyon ceza kesiliyor. Sürücüler en çok hatalı park, aşırı hız ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik cezasına maruz kalıyor. Trafiğin akışını bozmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla uygulanan cezai işlemler bazen binlerce liraları bulabiliyor. Geç ödenen cezalarda faiz uygulanırken, erken ödemelerde de yüzde 25'e varan indirimler gerçekleştiriliyor. Peki, trafik cezası nasıl ödenir? İşte trafik cezaları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





