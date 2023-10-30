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Haberler Galeri AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

Açık lise öğrencileri için sınav dönemi, Kasım ayına yaklaşırken gündemin odak noktası haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu. Ayrıca, AÖL öğrencileri, eğitimlerini sürdürürken KPSS sınavlarına da katılabiliyor. Bu yıl açık lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirildi ve bu düzenleme ilk dönem sınavlarında uygulanacak. İşte AÖL sınav tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 22:02
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AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim dönemi için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu ve bu bilgilerle birlikte AÖL öğrencileri için heyecanlı bir dönemin başladığı müjdesini verdi. AÖL öğrencileri, eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına da katılabiliyorlar. Bu durum, öğrencilerin kariyer planlamalarını da etkiliyor. AÖL sınavlarının Kasım veya Aralık aylarında mı yapılacağı ve sınavların online mi yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceği, öğrencilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Peki AÖL 1. dönem sınav tarihleri ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık lise öğretim sınav tarihlerini açıkladı.

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AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

Paylaşılan takvime göre sınavlar Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

📍1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

📍2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

📍3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

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AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

AÖL SINAVLARI BU SENE...

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

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AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?

AÖL SINAVLARINDA YENİ UYGULAMA

AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulunmuştu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."