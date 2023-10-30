30 Ekim 2023, Pazartesi
AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?
Açık lise öğrencileri için sınav dönemi, Kasım ayına yaklaşırken gündemin odak noktası haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu. Ayrıca, AÖL öğrencileri, eğitimlerini sürdürürken KPSS sınavlarına da katılabiliyor. Bu yıl açık lise sınavlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirildi ve bu düzenleme ilk dönem sınavlarında uygulanacak. İşte AÖL sınav tarihleri...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 22:02
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5