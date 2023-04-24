AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

AÖF vize sonularını öğren! 2023 yılında gerçekleştirilen AÖF sınavları için araştırmalar devam ediyor. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan okumayı tercih eden öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖS sınav sonucu sorgulama ekranı…