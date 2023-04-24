24 Nisan 2023, Pazartesi
AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr
Son dakika AÖF sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Açıköğretim ara sınavlar 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, AÖF vize sonuçları kaç günde açıklanır, bugün belli olur mu? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:12
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