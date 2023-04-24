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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

Son dakika AÖF sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Açıköğretim ara sınavlar 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, AÖF vize sonuçları kaç günde açıklanır, bugün belli olur mu? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:12
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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

AÖF vize sonularını öğren! 2023 yılında gerçekleştirilen AÖF sınavları için araştırmalar devam ediyor. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan okumayı tercih eden öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖS sınav sonucu sorgulama ekranı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda sonuçların birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır:

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AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr

sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak,