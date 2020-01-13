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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

2020 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. AÖF güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği AÖF sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınava nerede gireceğini öğrenmek isteyen öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi için araştırma yapıyor. AÖF sınav giriş yerlerini haberimizden öğrenebileceğiniz gibi Anadolu Mobil uygulamasından da öğrenebilirsiniz. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 18:46
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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

AÖF sınav giriş yerleri 2020 yılında yoğun şekilde sorgulanıyor. AÖF sınav giriş belgesi için öğrenciler araştırma yapıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları için sayılı günler kaldı. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak AÖF final sınavları nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler hazırlıklarını tamamlıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Aşağıda bulunan linke tıklayarak AÖF sınav giriş belgenize ulaşabilir ve sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Şafak Çomaklı, giriş belgeleri hakkında, "Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00 da, web sitesinde 17.00 da yayınlanacaktır" açıklamasını yaptı. Çomaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

AÖF SINAVLARINDA HANGİ NOTLAR GEÇER?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti