AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!

2020 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. AÖF güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği AÖF sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınava nerede gireceğini öğrenmek isteyen öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi için araştırma yapıyor. AÖF sınav giriş yerlerini haberimizden öğrenebileceğiniz gibi Anadolu Mobil uygulamasından da öğrenebilirsiniz. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılacak.