Anneye bayram mesajları 2020! Ölmüş anneye duygusal, içten bayram mesajları...

Mevsimin bir suçu yok annem yokluğun çok soğuk. Kurban bayramın kutlu olsun annem.

Sen gittin ya annem işte benim her gün sol yanım acıyor. Bayramın kutlu olsun.

Sen anne diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Canım annem bu bayramda da sensizim.

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi anne. Bayramın kutlu olsun güzel melek.