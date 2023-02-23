Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Öğrenci ve veliler Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. MEB 2022-2023 takviminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci 2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. "Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönemde ara tatil ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!