HaberlerGaleriAnne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...
Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen deprem felaketi sonrasında eğitime ara verilmişti. 13 Şubat'ta başlaması gereken eğitim ve öğretim takviminde açıklamalar neticesinde değişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve veliler, "Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? İptal mi edilecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, okullara Nisan ara tatili olacak mı, yapılacak mı? 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte MEB duyuru sayfasında detaylar!