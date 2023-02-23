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Haberler Galeri Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen deprem felaketi sonrasında eğitime ara verilmişti. 13 Şubat'ta başlaması gereken eğitim ve öğretim takviminde açıklamalar neticesinde değişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve veliler, "Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? İptal mi edilecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, okullara Nisan ara tatili olacak mı, yapılacak mı? 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte MEB duyuru sayfasında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:20
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Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Öğrenci ve veliler Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. MEB 2022-2023 takviminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci 2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. "Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönemde ara tatil ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda.

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Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...

Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.