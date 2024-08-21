Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı! Gerede'deki yangın kontrol altına alındı | 1 tutuklu var

'İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bolu Valisi Erhan Kılıç, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Ankara Valisi Şahin, alevlerin rüzgarın da etkisiyle yayıldığını belirterek, "Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. 6 helikopter, iş makineleri ile yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.