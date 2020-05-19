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Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın İlk töreni Ankara'da gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 11:34
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Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

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Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

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Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

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Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk. Bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek; sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."