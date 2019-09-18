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Akıllı Nano İHA ilk kez görüldü
ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İHA'yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergiledi. Küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izleri düşük, kolaylıkla taşınabilen Nano İHA, hareketli kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebilen Nano İHA'nın önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenmesi planlanıyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 09:24
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