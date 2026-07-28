AK Parti'nin 25. yıl programı belli oldu! Parola güvenli liman Türkiye

14 Ağustos 2001'de hizmet yolculuğuna başlayan AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümünü "Güvenli Liman Türkiye" temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek programda çeyrek asırlık eser ve hizmet siyaseti anlatılacak, bir yıl içinde Türkiye genelinde 25 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefi de kamuoyuyla paylaşılacak.

AK Parti, 14 Ağustos'ta kutlamaya başlayacağı 25'inci kuruluş yılında 25 milyon fidanı Türkiye genelinde toprakla buluşturmayı hedefliyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 25'inci yıl dönümü kutlamalarını gövde gösterisine dönüştürmek için hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.

25 YILLIK ESER VE HİZMET SİYASETİ Kutlamalar çerçevesinde ana etkinlik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalarda "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur" ve "İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak. Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen eser ve hizmetleri özel görseller ve video içerikleriyle katılımcılara aktarılacak.

EMEĞİ GEÇENLERE VEFA Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapanlar da programlara dahil edilecek. Yaşamını yitirenler için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlar ile demokratik dönüşüm de özel çalışmalarla anlatılacak.

ÇEYREK ASRA ÖZEL 25 MİLYON FİDAN Kutlamalar kapsamında çevre ve gelecek nesillere yönelik önemli bir mesaj da verilecek. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir yıl içerisinde 25 milyon ağacın toprakla buluşturulmasına yönelik hedef kamuoyuyla paylaşılacak.

DRON GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK Ağaçlandırma takibi AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Kutlamaların finali ise Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek drone gösterisi olacak.