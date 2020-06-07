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Haberler Galeri AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Riva Projesi'nde Beykoz Belediyesi'nin yer almasını 'bölücülük' olarak tanımlamasına, AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu tepki gösterdi. Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamasında, "İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışmış, maksadını aşmıştır. Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB'nin. Ekrem İmamoğlu, insanları aldatmaya çalışmıştır. Sayın İmamoğlu, neden İSKİ atıksuları dereye akıtıyor?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:55
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AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı GALERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Riva Projesi'nde Beykoz Belediyesi'nin yer almasını 'bölücülük' olarak tanımlaması tepkiyle karşılandı.

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AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

DSİ VE BEYKOZ BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
16 Eylül 2014 tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandığı, söz konusu protokole göre DSİ'nin, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisinin Beykoz Belediyesi'ne devrettiği bildirildi.

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AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

KABAHASANOĞLU: "EKREM İMAMOĞLU, MAKSADINI AŞMIŞTIR"
AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, "İBB Başkanı; Riva Deresi Projesi'nde Beykoz Belediyemizin anılmasını 'bölücülük' şeklinde nitelendirmiştir. Belediyemizin anılması DSİ ile yapılan protokol gereğidir. İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışmış, maksadını aşmıştır" dedi.

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AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

"EKREM İMAMOĞLU'NA 'NEDEN İSKİ ATIKSULARI DEREYE AKITIYOR?' DİYE SORULMAKTADIR"
Sadullah Kabahasanoğlu; Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB'nin olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun, '11 yılda yapmadıklarını 11 ayda benden istiyorlar' diyerek insanları aldatmaya çalıştığını belirterek, "Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na 'Neden yapmadın?' diye sormamaktadır. 'Neden İSKİ atıksuları dereye akıtıyor?' diye sorulmakta ve 'Gel gereğini yapalım' denilmektedir."

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AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

"RİVA DERESİ'NE AKAN ATIKSULARIN TOPLANMASI, ARITILMASI VE YÖNETİMİ İSKİ VE İBB"
Sadullah Kabahasanoğlu; şunları söyledi:
"Riva Deresi'nin taşkınlarla mücadele, çevresinin güzelleştirilmesi ve ıslah çalışmaları DSİ; Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB; dere çevresindeki ilgili faaliyetlerin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesindedir."