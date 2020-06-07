AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Riva Projesi'nde Beykoz Belediyesi'nin yer almasını 'bölücülük' olarak tanımlamasına, AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu tepki gösterdi. Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamasında, "İBB Başkanı işbilmezliğini ve eksikliğini örtmeye çalışmış, maksadını aşmıştır. Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB'nin. Ekrem İmamoğlu, insanları aldatmaya çalışmıştır. Sayın İmamoğlu, neden İSKİ atıksuları dereye akıtıyor?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:50Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:55