AK Partili Sadullah Kabahasanoğlu İmamoğlu’nun ‘bölücülük’ açıklamasına tepki gösterdi: Maksadını aştı

"EKREM İMAMOĞLU'NA 'NEDEN İSKİ ATIKSULARI DEREYE AKITIYOR?' DİYE SORULMAKTADIR"

Sadullah Kabahasanoğlu; Riva Deresi'ne akan atıksuların toplanması, arıtılması ve yönetimi İSKİ ve İBB'nin olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun, '11 yılda yapmadıklarını 11 ayda benden istiyorlar' diyerek insanları aldatmaya çalıştığını belirterek, "Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'na 'Neden yapmadın?' diye sormamaktadır. 'Neden İSKİ atıksuları dereye akıtıyor?' diye sorulmakta ve 'Gel gereğini yapalım' denilmektedir."