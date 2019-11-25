AK Parti'den son dakika af açıklaması! Af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı?

Af beklentileri sürerken, AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ikinci yargı paketi ve af beklentileri ile ilgili soruları yanıtladı. Herhangi bir af çalışması olmadığını belirten Bostancı, "Biz bu infaz meselesini çok konuşma değil neyse taslağımız onu Meclis'te paylaşarak mutabakat da yapmak isteriz. Bazı meseleleri konuşmak, çok da doğru değildir." dedi. Daha önce de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ile ilgili soruya, "Yargı paketinde yer almıyor. Siyasetin konusudur" şeklinde yanıt vermişti. Peki, af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler ve Naci Bostancı'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





