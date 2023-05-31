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Haberler Galeri AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Başkan Erdoğan'ın müjdelediği AK Parti seçim beyannamesinin maddeleri araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi özellikle sosyal tarafları önceleyen yenilikler içeriyor. Başta aile olmak üzere birçok kesimi destek kapsamına alan düzenlemeler önümüzdeki dönemde hayatımıza girecek. İşte birbirinden önemli dev projeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:16
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AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından gözler müjdelenen projelere çevrildi. Verilen seçim vaatleriyle birlikte özellikle aile destek programı ile başta kadınlar ve gençler olmak üzere dezavantajlı kesimler koruma altına alınacak. Peki AK Parti seçim vaatleri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla 11 Nisan'da paylaşıldı. 481 sayfadan ve 6 kısımdan oluşan beyannamede "işçiler, memurlar, kadınlar, öğrenciler" için hayatı kolaylaştıracak değerli müjdeler yer aldı.

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AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

Evlenecek gençlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL kredi imkanı müjdeler arasından ön plana çıkanlara araasında yer aldı.

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AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

Gençler için cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti müjdesi büyük beğeni topladı.

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AK Parti seçim vaatleri 2023 | AK Parti seçim beyannamesinde hangi projeler var? Ev hanımlarına emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi, vatandaşlık maaşı...

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane kalmayacak

AK Parti'nin aileyi toplumun temel taşı olarak gördüğü vurgulanan beyannamede, ailenin fıtratını maddi ve manevi olarak daha da güçlendirmek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumanın temel öncelikler arasında olduğu belirtildi.

Beyannamede şu ifadelere yer verildi:

"Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız."