Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti. Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Başkan Erdoğan'a emanet etti.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 01:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 01:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





