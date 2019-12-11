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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti. Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Başkan Erdoğan'a emanet etti.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 01:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 01:33
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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda katılımcılara hitap etti.

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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmalar öncesinde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Ahıska ezgilerini seslendirdi.

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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih Projesi" kapsamında hazırlanan görüntülerin yer aldığı kısa belgesel gösterimi yapıldı.

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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Törenin ardından Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime Nine'de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha Nine'nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Başkan Erdoğan'a emanet etti.

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Ahıska Türkleri'nden Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye

Emanet verilirken yapılan anonsta, Ahıska Türklerinin "Sürgün yaşamış bir Kur'an-ı Kerim sürgünlüğü bitsin artık, emin ellerde olsun." mesajı okundu.