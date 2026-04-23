Afyonkarahisar'da belediye koridorları adeta alarm veriyor. CHP'li belediye yönetimi döneminde çalışanlara yönelik sürgün ve mobbing iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, onlarca işçinin görev yerinin değiştirilmesi ve yüzlerce personelin benzer bir uygulamayla karşı karşıya kalabileceği yönündeki iddialar kurum içinde gerilimi tırmandırdı.

Seçim sürecinde "Anne sözü, kimse işinden olmayacak" vaadiyle dikkat çeken Burcu Köksal'ın açıklamaları ile bugün gündeme gelen iddialar arasındaki çelişki tartışma yaratırken, belediye içinde huzursuzluk ve tedirginliğin her geçen gün büyüdüğü ifade ediliyor.

AK PARTİ DÖNEMİ PERSONELİ HEDEFTE Mİ? Sabah'ın haberine göre, belediyede önceki yönetim döneminde göreve başlayan personele yönelik dikkat çeken uygulamalar gündemde. İddialara göre AK Parti döneminde işe giren bazı çalışanlara doğrudan sürgün niteliğinde görevlendirmeler yapılırken, yaklaşık 60'a yakın personelin görev yerinin değiştirildiği öne sürülüyor. Bununla birlikte bazı çalışanların emekliliğe zorlandığı iddia edildi. Kurum içinde uzun süredir devam ettiği belirtilen bu uygulamaların, çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı ve yıldırma mekanizmasına dönüştüğü ifade ediliyor.

Belediye kulislerinde konuşulanlara göre, önümüzdeki günlerde yaklaşık 150 işçinin daha görev yerinin değiştirileceği ifade ediliyor. Bu bilgi, kurum içinde adeta bir tedirginlik dalgası oluşturdu. Personel, sıranın kendilerine gelip gelmeyeceği endişesiyle çalıştıklarını dile getiriyor.

70 İŞÇİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ Son olarak belediyeye bağlı Yüntaş ve Afbelsan bünyesinde çalışan yaklaşık 70 geçici işçinin görev yerleri değiştirildi. Resmi gerekçe olarak "10 yılını dolduran işçiler" gösterilse de, uygulamanın kapsamı ve şekli çalışanlar arasında tepkiye neden oldu. Görev yeri değiştirilen işçilerin büyük bölümünün park ve bahçeler, temizlik işleri ve açık otopark gibi daha ağır ve farklı alanlara kaydırıldığı, bu durumun açık bir "yıldırma politikası" olarak değerlendirildiği öğrenildi.

SORUMLULAR DA GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan sadece işçiler değil, geçmiş dönemde görev yapan birim sorumlularının da görevden alındığı ve yerlerine yeni yönetimin tercih ettiği isimlerin getirildiği öğrenildi.

"LİYAKAT YERİNE SİYASİ TERCİHLER ÖNE ÇIKIYOR"

Bu değişim, belediye içinde köklü bir kadro dönüşümüne işaret ederken, "liyakat yerine siyasi tercihlerin öne çıktığı" eleştirilerini beraberinde getirdi. Belediyede birçok tecrübeli personelin pasif görevlere çekildiği, karar mekanizmalarının ise yeni kadrolara bırakıldığı görülüyor.

"BELEDİYE CHP KADROLARIYLA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR"

Belediyenin kadro yapısının tamamen CHP çizgisinde yeniden oluşturulduğu yorumlarına neden oldu. Özellikle görev yeri değiştirilen personelin büyük bölümünün önceki yönetim döneminde göreve başlamış isimlerden oluşması dikkat çekiyor. Bu durum, kurum içinde ayrışmayı derinleştirirken, çalışanlar arasında "biz ve onlar" algısının oluşmasına yol açtı.

SEÇİM VAATLERİ HAVADA KALDI

Tüm bu gelişmeler, Başkan Burcu Köksal'ın seçim öncesinde verdiği sözleri yeniden gündeme taşıdı. Köksal, seçim sürecinde belediye çalışanlarına hitaben şu ifadeleri kullanmıştı:

''Afyonkarahisar Belediyesi'nde belediyenin tüm birimlerinde çalışan çalışma arkadaşlarımıza sesleniyorum. Biliyorum ve duyuyorum ki Burcu Köksal belediye başkanı olduğunda sizi işten çıkaracağımı söylüyorlar. Bakın kadın arkadaşlarımız sürgün edildiğinde, mobinge uğradığında uğradıkları haksızlığı tüm Türkiye'ye ben duyurdum. Hiç merak etmeyin. Ben belediye başkanı olduğumda hiç kimse işten çıkarılma kaygısı yaşamayacak. Kimseyi işinden etmeyeceğim. Ve yine söylüyorum ben bir anneyim. Size bir anne sözü veriyorum. Aynı evladım Barkın'ın hakkını korur gibi belediyede çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın emekçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağım. Size söz veriyorum.''

Ayrıca çalışanlara ücretsiz yemek ve sosyal tesislerden indirimli yararlanma gibi haklar tanınacağını belirten Köksal'ın bu sözleri ile bugün ortaya çıkan tablo arasındaki fark, belediye çalışanları tarafından açık bir çelişki olarak değerlendiriliyor.

PERSONEL TEDİRGİN

Üçüncü yılına giren CHP'li belediye yönetimi döneminde personel arasında huzursuzluğun zirveye çıktığı görülüyor. Sürekli görev yeri değişiklikleri, belirsizlik ortamı ve artan baskı iddiaları çalışanların motivasyonunu düşürürken, kurum içi verimliliği de olumsuz etkiliyor.