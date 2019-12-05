AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

Erdoğan Ramazan ayında Esenler'de yaptığı konuşmada yargı reformu ile yapılacak infaz düzenlemesini işaret ederek, "Adalet Bakanlığı'mız çalışıyor. Düzenleme sonrası serbest kalanlar olabilir. Ancak teröre, istismara, uyuşturucu tacirliğine kesinlikle bir af ya da ceza indirimi olmaz" dedi. Aradan geçen sürede ilk yargı paketi Meclis'e sunuldu ve geçti. Ancak pakette af ve ceza indirimine ilişkin bir düzenleme olmadı.