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AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

Af ve ceza indirimi gündemi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi içinde yer alması beklenen cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik ceza indirimi konusunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 6 suç türünde indirim yapılmaması talimatını verdi. Kader mahkumları ve yakınları gelişmeleri takip ederken bir açıklama da MHP kanadından geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Eylül 2018'de verdikleri af ve ceza indirim teklifini beklemeye aldıklarını açıkladı. Peki, Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı? İşte af yasasında son durum...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:29
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AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

Af ve ceza indirimi yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. MHP tarafından gündeme getirilen şartlı ceza indirimi içeren teklif 24 Eylül 2018'de TBMM'ye sunuldu. Aradan geçen 14 ayda MHP'nin teklifine olumlu bir dönüş olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkesin affedilmesinin adalet ve vicdan duygusunu yaralayacağını söyledi.

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AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

Erdoğan Ramazan ayında Esenler'de yaptığı konuşmada yargı reformu ile yapılacak infaz düzenlemesini işaret ederek, "Adalet Bakanlığı'mız çalışıyor. Düzenleme sonrası serbest kalanlar olabilir. Ancak teröre, istismara, uyuşturucu tacirliğine kesinlikle bir af ya da ceza indirimi olmaz" dedi. Aradan geçen sürede ilk yargı paketi Meclis'e sunuldu ve geçti. Ancak pakette af ve ceza indirimine ilişkin bir düzenleme olmadı.

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AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

Kader mahkumları ve yakınları ikinci yargı paketine odaklanırken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Af ve ceza indirimi ile ilgili konular siyasetin gündemi. Bizim çalışmalarımızda bunlar yok" dedi. Bazı yayın organlarında yeni infaz yasası ile birlikte ceza süresinin yüzde 66'dan yüzde 50'ye çekileceği yer aldı. Bu durumda cezasının yüzde 50'sini çekenlerin tahliye edileceği belirtildi.

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AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, affın kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Bostancı, ceza indiriminin ise olabileceğini söyledi. Açıklamaların ardından gözler ceza indirimine çevrildi. Kimlerin yararlanacağı merak edilmeye başlandı.

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AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Konuya dair en net gelişmeler ise dün yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları sürüyor. 2020 yılının başında meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK'sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önceki gün MYK'ya hazırlıklar hakkında bilgi verirken infaz düzenlemesi de gündeme geldi.