AF YASASI SON DURUM NE? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı?
Af ve ceza indirimi gündemi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi içinde yer alması beklenen cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik ceza indirimi konusunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 6 suç türünde indirim yapılmaması talimatını verdi. Kader mahkumları ve yakınları gelişmeleri takip ederken bir açıklama da MHP kanadından geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Eylül 2018'de verdikleri af ve ceza indirim teklifini beklemeye aldıklarını açıkladı. Peki, Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı? İşte af yasasında son durum...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:23Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:29