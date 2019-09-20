Af yasası son dakika haberleri: Af yasası nasıl olacak? Genel af çıkacak mı?

Af yasası için çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında katıldığı bir iftar programında af ile ilgili sorulara, "Adalet Bakanlığı'mız çalışıyor. Herkesin affedilmesi söz konusu değil. Bu vicdanı ve adalet duygusunu yaralar. Ancak affedilmesi mümkün olanlar için bir değerlendirme ve çalışma yapılıyor" dedi. MHP de af ile ilgili çalışmalara sıcak bakıyor. Af ile ilgili bir taslak da hazırlayan MHP, Meclis'e sunmuştu. Ancak AK Parti'nin talep ettiği ceza infaz düzenlemesi çok daha geniş kapsamlı olacak. Peki, Af yasası nasıl olacak? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar...