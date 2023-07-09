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AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
"Af yasası çıktı mı, kimleri kapsıyor 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce mahkumun ve ailesinin beklediği genel af son dakika açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, açık ve kapalı cezaevinde bulunan mahkumlarla ilgili tüm soruları cevapladı. Bu noktada vatandaşlar, denetimli serbestlik uzatıldı mı, Temmuz 2023 af yasası kimleri kapsayacak? İşte, af yasası son durum!
Giriş Tarihi: 09.07.2023 17:22Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 17:22