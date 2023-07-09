AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...

Buna ek olarak, 31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezalarının bir kısmını bu kurumlarda geçiren hükümlülerin, iyi halleri şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebileceğini açıklayan Bakan Tunç, ayrıca bu hükümlülerin en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalma koşuluyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe geçebileceklerini sözlerine ekledi.