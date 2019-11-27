Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?
Kader mahkumları ve yakınları gün aşırı olarak af ile ilgili detayları araştırıyor. Yargı paketinin ikinci ayağı TBMM'ye sunulacak. Çalışmalarda sona gelinirken herkes pakette af veya ceza indirimi olup olmayacağını merak ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci yargı paketi içerisinde de af ya da ceza indiriminin olmadığını söyledi. İnfaz süreleri ile ilgili yapılacak düzenlemenin bazı mahkumların serbest kalmasını sağlayacağına dair birçok haber basında yer alırken son açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, ceza indirimine dikkat çekti, affı ise yalanladı.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:06Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:10