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Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?

Kader mahkumları ve yakınları gün aşırı olarak af ile ilgili detayları araştırıyor. Yargı paketinin ikinci ayağı TBMM'ye sunulacak. Çalışmalarda sona gelinirken herkes pakette af veya ceza indirimi olup olmayacağını merak ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci yargı paketi içerisinde de af ya da ceza indiriminin olmadığını söyledi. İnfaz süreleri ile ilgili yapılacak düzenlemenin bazı mahkumların serbest kalmasını sağlayacağına dair birçok haber basında yer alırken son açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, ceza indirimine dikkat çekti, affı ise yalanladı.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:10
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Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?

Af beklentileri sürerken, AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ikinci yargı paketi ve af beklentileri ile ilgili soruları yanıtladı. Herhangi bir af çalışması olmadığını belirten Bostancı, "Biz bu infaz meselesini çok konuşma değil neyse taslağımız onu Meclis'te paylaşarak mutabakat da yapmak isteriz. Bazı meseleleri konuşmak, çok da doğru değildir." dedi. Daha önce de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ile ilgili soruya, "Yargı paketinde yer almıyor. Siyasetin konusudur" şeklinde yanıt vermişti. Peki, af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler ve Naci Bostancı'nın açıklamaları...

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Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?

BOSTANCI: GÜNDEMİMİZDE AF YOK

Kanal 7'de bir programa katılan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı af beklentisinin doğru olmadığını söyledi. MHP'nin teklifinin de af ile ilgili olmadığını belirten Naci Bostancı, "Af veya affı çağrıştıracak konular gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

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Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?

"Bütün dünyada çok uzun tarihi tecrübeler vardır, sınama yanılma yolları ile. Çeşitli tecrübeler yaşanmıştır. Bizim de ceza hukuku konusunda birçok tecrübelerden geçtikten sonra bugünkü şekli aldı. O çerçevede şekillenmiş bir durum var.

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Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?

Biz bu infaz meselesini çok konuşma değil neyse taslağımız onu Meclis'te paylaşarak mutabakat da yapmak isteriz. Bazı meseleleri konuşmak, çok da doğru değildir.

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Af yasası son dakika açıklamaları! Genel af çıkacak mı? Yargı paketinde ceza indirimi olacak mı?

Hiçbir biçimde af anlamına gelebilecek, affı çağrıştıracak herhangi bir şey bizim gündemimizde yok. Af deyince tabi insanlar başka türlü beklentilere giriyorlar. Veya siyasi olarak deniyor ki 'MHP'nin af teklifi var'. Hayır, MHP'nin teklifi de bir af teklifi değildir.