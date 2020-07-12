Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Pandemi sürecinde milyonlarca öğrenci eğitimini evinde sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıkladı. Veliler açıklamaların ardından çocuklarını hangi okula, ne zaman kaydededceğinin sorusunu merak etmeye başladı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 20:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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