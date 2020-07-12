13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Pandemi sürecinde milyonlarca öğrenci eğitimini evinde sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıkladı. Veliler açıklamaların ardından çocuklarını hangi okula, ne zaman kaydededceğinin sorusunu merak etmeye başladı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 20:18
  • 1
  • 14
Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 31 Ağustos'ta açılacağını açıklandı. Okulların açılış tarihinin duyurulmasının ardından veliler ve öğrencileri okul kayıtları heyecanı yaşadı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

E-OKUL ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hangi okullara gideceğinin belli oldu. Veliler "e-okul.meb.gov.tr" sitesine öğrenci için istenen bilgileri girdiğinde, çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını net şekilde görebilecek.

  • 3
  • 14
Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula gitmeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, şunları kaydetti:

  • 4
  • 14
Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

"Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Aynı sistem üzerinden velilerimiz, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da aynı siteden daha detaylı öğrenebilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alacağız.

  • 5
  • 14
Adrese göre okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Uyum eğitiminin ardından eğitim ve öğretimlerine başlamış olacaklar. Bugün itibarıyla okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı, ders kitaplarımızı, uyum programlarımızı, uyum programlarımızda kullanılacak materyalleri tamamlamış durumundayız."