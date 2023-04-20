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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

Adalet Bakanlığı personel alımı için son dakika açıklaması geldi. Daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyurulan alımlar için detaylar belli oldu. PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:45
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Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

"Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımına yönelik detaylar netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dakika olarak açıkladı. Personel alımı hakında detaylar merak ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI YAPACAK! BAKAN BOZDAĞ TARİH VERDİ

Adalet Bakanlığı personel alımı için yeni açıklama geldi. Buna göre, Adalet Bakanlığı 2023 yılında 22 bin 120 personel alımı yapacak.

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Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.