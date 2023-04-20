Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...

Adalet Bakanlığı personel alımı için son dakika açıklaması geldi. Daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyurulan alımlar için detaylar belli oldu. PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı için detaylar!