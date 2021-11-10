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Haberler Galeri Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, güz dönemi vize sınavını beklemeye başladı. Fakülteler tarafından yayımlanan akademik takvim ile sınav tarihleri duyuruldu. Peki, Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:23
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Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Açıköğretim sınavları ne zaman? Yeni eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasının ardından gözler sınavlara çevrildi. Açıköğretimde eğitim gören öğrenciler AUZEF, AÖF ve ATA AÖF vize sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021-2022 güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AUZEF, AÖF ve ATA AÖF vize sınavları yüz yüze gerçekleştirilecek.

İşte açıköğretim sınav tarihleri:

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Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

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Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavı 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.