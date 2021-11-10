HaberlerGaleriAçıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 güz dönemi vize sınavları yaklaşıyor. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, güz dönemi vize sınavını beklemeye başladı. Fakülteler tarafından yayımlanan akademik takvim ile sınav tarihleri duyuruldu. Peki, Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte haberin detayları...