Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 5 Eylül'de başlayan yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler, sınavın sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Yayımlanan takvime göre, sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınaları ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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