08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 5 Eylül'de başlayan yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler, sınavın sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Yayımlanan takvime göre, sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınaları ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:09
  • 1
  • 8
Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF yaz okulu sınavlarında son viraja girildi. 5 Eylül'de başlayan sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Henüz sınava katılamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Online gerçekleştirilen yaz okulu sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Eylül'de başlayan AÖF yaz okulu sınavları, 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek.

  • 3
  • 8
Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.

  • 4
  • 8
Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

  • 5
  • 8
Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavlar ne zaman bitiyor?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 9 Eylül'e kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN