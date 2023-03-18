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Haberler Galeri Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrasında 11 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Diğer yandan üniversite öğrencileri eğitimlerine online olarak devam ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılış tarihine yönelik aldıkları kararı duyurdu. Üniversite öğrencileri eğitim ve öğretim yılının yeniden yüz yüze olarak devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Hal böyle olunca, "Üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, YÖK son dakika açıklamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 13:51
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Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

Üniversiteler açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında üniversiteler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı almıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden öğrenciler gelecek son dakika açıklamları yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte son detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

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Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

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Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.

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Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Üniversite öğrencileri dikkat! Erol Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 eğitim öğretim yılının bir sonraki açıklamaya kadar uzaktan öğretim (online) ile yürütüleceğini belirtmişti.