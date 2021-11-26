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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde 2020 yılınından bu yana belirli dönemlerde izinli sayılan mahkumlar, sürecin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Mahkum ve mahkum yakınları Resmi Gazete'den gelecek duyuruyu bekliyor. 5. Yargı Paketi'nde konu hakkında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 17:31Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 17:31