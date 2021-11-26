Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinleri koronavirüs salgını sürecinde belirli aralıklarla uzatılmıştı. Mahkum ve mahkum yakınları izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İzin günün bitmesine kısa süre kala gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?