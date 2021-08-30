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ABD basınından AKINCI TİHA'ya büyük övgü! Türkiye ilk 3'te

Türkiye SİHA'lar ile düşmanlara korku salarken AKINCI TİHA dünyayı salladı. AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine teslimatına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türkiye'nin gözde projesi AKINCI TİHA'yı gündeme getiren ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 14:06
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ABD basınından AKINCI TİHA’ya büyük övgü! Türkiye ilk 3’te

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı.

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ABD basınından AKINCI TİHA’ya büyük övgü! Türkiye ilk 3’te

ABD basınından Bloomberg, törenin ardından havalanan Akıncı TİHA'yla ilgili gelişmeyi okurlarına aktardı.

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ABD basınından AKINCI TİHA’ya büyük övgü! Türkiye ilk 3’te

"Türkiye, askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor." denilen haberde, Türk ordusunun, filosuna yeni nesil yerli üretim insansız hava aracı eklediğini kaydetti.

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ABD basınından AKINCI TİHA’ya büyük övgü! Türkiye ilk 3’te

"ERDOĞAN'IN HEDEFİ, ORDUYU KENDİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK"

Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Başkan Erdoğan'ın "orduyu kendi kendine yeter hale getirme" çabalarının olduğu vurgulandı. Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın, Ukrayna ve Polonya dahil çeşitli ülkelere satışı yapılan Bayraktar TB2'den daha gelişmiş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teslimat töreninde Erdoğan'ın "Türkiye, Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu." dediği hatırlatıldı.

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ABD basınından AKINCI TİHA’ya büyük övgü! Türkiye ilk 3’te

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADILAR

Akıncı'nın havada ve yerde hedeflere saldırabildiği ve savaş uçaklarıyla birlikte hareket edebildiği, ayrıca Türkiye'nin mevcut pilotsuz uçaklarından daha yüksek irtifada uçabilmesinin yanı sıra havada daha uzun süre kalabildiği ifade edildi.