ABD basınından AKINCI TİHA’ya büyük övgü! Türkiye ilk 3’te

"ERDOĞAN'IN HEDEFİ, ORDUYU KENDİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK"

Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Başkan Erdoğan'ın "orduyu kendi kendine yeter hale getirme" çabalarının olduğu vurgulandı. Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı TİHA'nın, Ukrayna ve Polonya dahil çeşitli ülkelere satışı yapılan Bayraktar TB2'den daha gelişmiş durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teslimat töreninde Erdoğan'ın "Türkiye, Akıncı ile dünyada bu teknolojiyi üreten ilk üç ülkeden biri oldu." dediği hatırlatıldı.