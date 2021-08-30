30 Ağustos 2021, Pazartesi
ABD basınından AKINCI TİHA'ya büyük övgü! Türkiye ilk 3'te
Türkiye SİHA'lar ile düşmanlara korku salarken AKINCI TİHA dünyayı salladı. AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine teslimatına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türkiye'nin gözde projesi AKINCI TİHA'yı gündeme getiren ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin TİHA ile dünyada üç ülkeden biri haline geldiğini yazdı.
Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 14:06
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