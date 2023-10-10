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Haberler Galeri 90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

Taşerona kadro son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliliere verdiği ikramiye müjdesi sonrası gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Meclis'in açılmasıyla birlikte yaklaşık 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması için beklentiler artmış durumda! İşte, taşerona kadro son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 21:46
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90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

90 bin taşeron işçinin kadroya alınması konusu, son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verdiği müjde sonrası, taşeron işçiye kadro beklentisi de gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek sorusunun cevabı!

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90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ, NE ZAMAN?

Sözleşmeli ve geçici işçiye kadro düzenlemesi ardından gözler taşerona kadroda!

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90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

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90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.