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90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...
Taşerona kadro son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliliere verdiği ikramiye müjdesi sonrası gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Meclis'in açılmasıyla birlikte yaklaşık 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması için beklentiler artmış durumda! İşte, taşerona kadro son dakika açıklamalar...