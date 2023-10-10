90 Bin Taşerona Kadro son durum 2023 | Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak? Son açıklamalar...

90 bin taşeron işçinin kadroya alınması konusu, son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verdiği müjde sonrası, taşeron işçiye kadro beklentisi de gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek sorusunun cevabı!