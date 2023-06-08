08 Haziran 2023, Perşembe
9 aylık bebekten şehit olan babasına veda! Tabutuna dokundu... Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
Siirt'te hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan memleketi Yenice'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askerin 9 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 08.06.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 20:19
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