HaberlerGaleri85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...
85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin atama için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarına yönelik müjdeli haberi duyurdu. Buna göre, 85 bin atamanın ilk etabında 31.317 sağlık personeli alınacak. Şimdi ise gözler branş dağılımına çevrildi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...