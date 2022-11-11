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Haberler Galeri 85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin atama için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarına yönelik müjdeli haberi duyurdu. Buna göre, 85 bin atamanın ilk etabında 31.317 sağlık personeli alınacak. Şimdi ise gözler branş dağılımına çevrildi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 13:43
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85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman? Lisans KPSS'ye katılan binlerce aday heyecan içinde Sağlık Bakanlığı tercih takvimini bekliyor. Bakan Fahrettin Koca, merakla beklenen atama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 85 bin atamadan ilk etapta 31 bin 317 personel alınacağını duyuran Bakan Koca, tercihler konusunu da sözlerine ekledi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

BAKAN KOCA'DAN ATAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin atamadan ilk etapta 31 bin 317 personel ataması yapılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz."

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85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

31.317 SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından yayımlanan Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ile birlikte 31 bin 317 sağlık personeli kadro ve branş dağılımı da belli olacak.

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85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

11 BİN 317 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Bakan Koca, ayrıca 11 bin 317 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık işçisi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

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85 bin atama başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 31.317 sağlık personeli branş dağılımı açıklandı mı? Hemşire, doktor, ebe...

İLK ETAPTA 42 BİN 500 KİŞİ ALINACAK

Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.