82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye'nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

82. il olmaya aday iller listesi sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen ilçeler belli oldu. Nüfus, merkeze uzaklığı gibi nedenlerle toplam 922 ilçenin arasından aday olmaya hak kazanan bu ilçelerden biri memleketiniz olabilir. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?