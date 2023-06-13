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82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye'nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

82. il olmaya aday iller listesi sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen ilçeler belli oldu. Nüfus, merkeze uzaklığı gibi nedenlerle toplam 922 ilçenin arasından aday olmaya hak kazanan bu ilçelerden biri memleketiniz olabilir. Peki 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri?

Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:47
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82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye’nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

Türkiye'de 82. il olmaya en yakın ilçeler gündemdeki yerini alırken Devlet Bahçeli'den de heyecanlandıran açıklama geldi. Bahçeli konuya ilişkin, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." dedi. Vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?" "Hangi ilçeler il olacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte il olmaya en yakın ilçelerin listesi...

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82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye’nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

BANDIRMA

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82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye’nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

ADANA KOZAN

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82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye’nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

ADANA SEYHAN

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82. il olmaya aday iller listelendi! Türkiye’nin 82. ili olmaya o ilçeler daha yakın! İşte tam liste...

ADIYAMAN KAHTA