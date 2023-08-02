02 Ağustos 2023, Çarşamba
65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne?
Son günlerde yükselen akaryakıt fiyatları ve toplu taşımada artan maliyetler, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmeti alıp almaması konusunda bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bu tartışmaların ardından bir il, radikal bir kararla 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandığı toplu taşıma hizmetinden artık ücret alınacağını duyurdu. İşte son durum...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:38
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