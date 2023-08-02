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Haberler Galeri 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne? 

65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne? 

Son günlerde yükselen akaryakıt fiyatları ve toplu taşımada artan maliyetler, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmeti alıp almaması konusunda bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bu tartışmaların ardından bir il, radikal bir kararla 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandığı toplu taşıma hizmetinden artık ücret alınacağını duyurdu. İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:38
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65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne?

Son günlerde yükselen akaryakıt fiyatları ve toplu taşımada artan maliyetler, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmeti alıp almaması konusunda bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bu tartışmaların ardından bir il, radikal bir kararla 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandığı toplu taşıma hizmetinden artık ücret alınacağını duyurdu. İşte son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Burdur'da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı.

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65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne?

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 1 Ağustos tarihinden itibaren ücretsiz binişlerin sona ereceğini duyurmuştu. Ancak yapılan toplantı sonucunda bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanması için 15 Ekim'e kadar süre verildi.

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65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

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65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz kalktı mı? Ağustos itibarıyla kartlar iptal mi edildi, ücretli mi? 65 Yaş Üstü ulaşım bedava son durum ne?

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.