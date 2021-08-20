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Haberler Galeri 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:38
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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri

İŞTE GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN İSİMLER VE YENİ GÖREV YERLERİ

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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri
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624 mülki idare amirinin görev yeri değişti! İşte görev yerleri değişen isimler ve yeni görev yerleri