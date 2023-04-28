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58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yapılacak seçimlerde yurt dışı dahil toplam 64 milyon 113 bin 941 kişi oy kullanacak. Türkiye genelinde seçmen dağılımına bakıldığında ise bazı ilçedeki seçmenlerin birçok ili geride bıraktığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:56
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58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

14 Mayıs`taki Cumhurbaşkanı ve 28`inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri`nde Türkiye genelinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak.

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58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

SEÇMENLERİN YÜZDE 50,6'SI KADIN
Seçmenlerin yüzde 50,6 oranla 30 milyon 710 bin 790'ı kadın, yüzde 49,4 oranla 29 milyon 987 bin 53'ü ise erkek.

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58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

Yurt dışı seçmen sayısıyla birlikte toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941.

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58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

4 MİLYON 904 BİN 672 KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK
İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Seçim ikinci tura kalırsa 47 bin 523 kişi daha ilk kez oy kullanmaya hak kazanacak.

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58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

EN FAZLA SEÇMENE SAHİP İLÇELER
Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçede 1094 İlçe Seçim Kurulu oluşturuldu. En fazla seçmene sahip ilçeler, birçok ilin seçmen sayısını geride bıraktı.