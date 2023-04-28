58 ili geride bırakan ilçe! İşte seçmen sayısı en yüksek ilçeler

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yapılacak seçimlerde yurt dışı dahil toplam 64 milyon 113 bin 941 kişi oy kullanacak. Türkiye genelinde seçmen dağılımına bakıldığında ise bazı ilçedeki seçmenlerin birçok ili geride bıraktığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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