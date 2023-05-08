47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla gündemde. Veda Mektubu dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu, fit görüntüsüyle dikkatlari üzerine çekti. 1 ay 10 kilo verdiğini açıklayan Yeşilçay'ın nasıl zayıfladığı ise sevenleri tarafından merak konusu oldu. Uyguladığı yöntemi duyanlar bir hayli şaşırıyor. İşte, Nurgül Yeşilçay'ı mum gibi eriten o diyet...