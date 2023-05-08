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Haberler Galeri 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla gündemde. Veda Mektubu dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu, fit görüntüsüyle dikkatlari üzerine çekti. 1 ay 10 kilo verdiğini açıklayan Yeşilçay'ın nasıl zayıfladığı ise sevenleri tarafından merak konusu oldu. Uyguladığı yöntemi duyanlar bir hayli şaşırıyor. İşte, Nurgül Yeşilçay'ı mum gibi eriten o diyet...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 23:52 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 23:52
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47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

47 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay incecik görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. 1 ayda kilolarından kurtulan oyuncu, şimdilerde Veda mektubu dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. İşte, kilolarından bu yöntemle kurtulmuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

1 ayda 10 kilo veren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı!

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47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay, ayrıca hafta üç gün spor yapıyor.

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47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

Yeşilçay, kilo verme yöntemini şu sözlerle açıklamıştı:

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

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47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

1976 Afyonkarahisar doğumlu Nurgül Yeşilçay 46 yaşındadır. Özellikle, 2000'li yıllarda aldığı rollerle tanındı. İkinci Bahar, Asmalı Konak, Eğreti Gelin gibi dizilerde rol aldı. Yakın zamanda ise Kefaret, Son Nefesime Kadar dizilerinde oynadı.