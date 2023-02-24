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Haberler Galeri 45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...

45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye deprem haritası ve diri fay hatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere 2 büyük diri fay hattı bulunuyor. Sistem üzerinden bulunduğunuz bölgeden fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla sorgulayabiliyorsunuz. MTA tarafından açıklanan 3. derecede büyük fotoğraflarla diri fay hattı görüntülendi. İşte, Türkiye deprem riski haritası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 13:53
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45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara’da yok ama...

MTA tarafından yapılan açıklama ile Türkiye diri fay haritasını paylaştı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları evin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Peki, 3. dereceden deprem riski taşıyan iller nereler? Hangi il ve ilçeler deprem riski taşıyor?

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45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara’da yok ama...

KUZEY-DOĞU ANADOLU DİRİ FAY HARİTASI GÜNDEME OTURDU

Türkiye, 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Büyük depremin etkisiyle Türkiye genelinde bina sağlamlık testleri hız kazanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi almak adına diri fay haritası araştırmalarına girdi.

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45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara’da yok ama...

TÜRKİYE'DE 45 İL VE 110 İLÇEDE DİRİ FAY VAR

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat hatları haritası üzerinde bölgeleri inceliyor. Buna göre, 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.

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45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara’da yok ama...

İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY YOK AMA...

MTA diri fay hatları haritası verilerine göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattı, İstanbul ve Ankara'da ise diri fay görünmüyor. Ancak İstanbul ve Ankara yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

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45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara’da yok ama...

Özellikle uzmanlar İstanbul depremi için zamanın yaklaştığını vurguluyor. İstanbul deprem haritasına göre Orta Marmara diri fay hattı içerisinde bir deprem riski bulunuyor.