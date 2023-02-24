HaberlerGaleri45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...
45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye deprem haritası ve diri fay hatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere 2 büyük diri fay hattı bulunuyor. Sistem üzerinden bulunduğunuz bölgeden fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla sorgulayabiliyorsunuz. MTA tarafından açıklanan 3. derecede büyük fotoğraflarla diri fay hattı görüntülendi. İşte, Türkiye deprem riski haritası...