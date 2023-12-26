HaberlerGaleri4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım
4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım
Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 6 kahramanın 4'ünün yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Yakın zamanda çekildiği anlaşılın fotoğrafta 4 kahraman şehidimizin aynı sofrada yemek yediği görülüyor.
Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2023 06:58Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:23