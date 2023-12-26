4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

Bu paylaşımlardan bir de paylaşılan ve 6 şehidimizden 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı oldu. Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.