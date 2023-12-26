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Haberler Galeri 4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 6 kahramanın 4'ünün yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Yakın zamanda çekildiği anlaşılın fotoğrafta 4 kahraman şehidimizin aynı sofrada yemek yediği görülüyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:23
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4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

Kuzey Irak'ta 22 Aralık'ta teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan 6 kahraman asker, ardında yürek yakan hikâyeler bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

Şehitlerimizin şehadete ermeden önceki yakın tarihli video ve fotoğraflarına dair sosyal mecrada yapılan paylaşımlar da yürekleri dağlıyor.

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4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

Bu paylaşımlardan bir de paylaşılan ve 6 şehidimizden 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı oldu. Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

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4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajı da yer aldı.

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4 kahraman aynı sofrada! Yürek burkan fotoğraf ortaya çıktı | Şehidin komutanından duygulandıran paylaşım

KAHRAMANLAR TÖRENLE MEMLEKETLERINE UĞURLANDI

Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.