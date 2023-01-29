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Haberler Galeri 30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

"30 Ocak okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırmasının yardından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 13:42
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30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

"30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

Türkiye, beklediği yağışları almaya başladı. Yurdun doğusunda Tunceli, Erzurum, Bingöl ve birçok şehir beyaza büründü.

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30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

Sadece Doğu Anadolu'da değil, Marmara Bölgesi'nde de sevindirici haber geldi.

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30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

Balıkesir'in yüksek kesimleri beyaza büründü. İstanbul'da da ilk kar Silivri'ye düştü. Dün akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde başlayan yağmur zamanla kara döndü.

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30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...

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