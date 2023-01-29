HaberlerGaleri30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...
30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...
"30 Ocak okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırmasının yardından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...