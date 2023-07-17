3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

2023 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Buna göre 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 20:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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