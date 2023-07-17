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Haberler Galeri 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

2023 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Buna göre 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 20:43
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3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

HSK Kararnamesiyle birlikte 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

"KARARNAME ÜLKEMİZE VE YARGI TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte isim isim tam liste...

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3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

ADLİ VE İDARİ YARGI 2023 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

"Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adl ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

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3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

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3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hayırlı olsun

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.