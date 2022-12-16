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29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?
29. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı. Başvurularını gerçekleşitren adaylar heyecan içinde parkur ve mülakat sınavlarının detaylarını araştırıyor. Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile POMEM mülakatlarının ayrıntıları paylaşıldı. Parkur ve sınavlara ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? POMEM parkur sınavı nasıl olacak? İşte cevaplar...