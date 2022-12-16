29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. Dönem POMEM mülakatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında süreç devam ediyor. 29. Dönem kapsamında başvuru yapan adayalr heyecan içinde mülakat tarihlerini araştırıyor. POMEM sınav yerleri, mülakat tarihleri ve parkur sınavı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? POMEM parkur sınavı nasıl olacak? İşte haberin detayları...