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Haberler Galeri 29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı. Başvurularını gerçekleşitren adaylar heyecan içinde parkur ve mülakat sınavlarının detaylarını araştırıyor. Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile POMEM mülakatlarının ayrıntıları paylaşıldı. Parkur ve sınavlara ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? POMEM parkur sınavı nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 12:29
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29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. Dönem POMEM mülakatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımlarında süreç devam ediyor. 29. Dönem kapsamında başvuru yapan adayalr heyecan içinde mülakat tarihlerini araştırıyor. POMEM sınav yerleri, mülakat tarihleri ve parkur sınavı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? POMEM parkur sınavı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

29. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar sınav merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav belgenize ulaşabilirsiniz.

POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

29. Dönem POMEM mülakatları 15-29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav tarihlerini, sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek. 29. Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı.

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29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

29. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 28 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 28 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

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29. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Parkur sınavı nasıl olacak?

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacak.