28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

28 Şubat Darbesi sürecinde hükümete karşı platform oluşturan ve 5'li çete olarak bilinen sivil toplum örgütleri kimlerdi? O dönemde neler yaptılar? İşleri ekonomi ve sendikacılık olan dönemin sendika başkanları nasıl siyaseti hedef almışlardı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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