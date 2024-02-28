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Haberler Galeri 28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

28 Şubat Darbesi sürecinde hükümete karşı platform oluşturan ve 5'li çete olarak bilinen sivil toplum örgütleri kimlerdi? O dönemde neler yaptılar? İşleri ekonomi ve sendikacılık olan dönemin sendika başkanları nasıl siyaseti hedef almışlardı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:46
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28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

28 Şubat Darbesi sürecinde hükümete karşı platform oluşturan ve 5'li çete olarak bilinen sivil toplum örgütleri kimlerdi? O dönemde neler yaptılar? İşleri ekonomi ve sendikacılık olan dönemin sendika başkanları nasıl siyaseti hedef almışlardı?

A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları anlattı.

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28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

TİSK

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'nun o dönemki Başkanı Refik Baydur'du.

2000 yılında "BİZİM ÇETE" isimli kitabı yazdı.

2 Aralık 1996'da "Hükümete karşı ortak cephe oluşacak. REFAH-YOL'un ömrü azalıyor" dedi.

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28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

TESK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun üye sayısı 4 milyondu. Başkanı Derviş Günday'dı.

25 Şubat 1997'de "Süleyman Bey Çankaya'yı bırakıp, parti kursa yüzde 50 ile iktidara gelir." dedi.

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28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin o dönemki Başkanı Fuat Miras'tı.

4 Nisan 1997'de "İstifa tek çare gibi duruyor, bilsinler ki sabrımız taştı." dedi.

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28 Şubat Darbesi’nin beşli çetesi kimlerdi? O sendikalar darbede nasıl rol oynadı? Siyaseti nasıl dizayn ettiler?

TÜRK-İŞ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun o dönemki Başkanı Bayram Meral'dı. 1 Mart 1997'de "MGK kararlarına tam destek veriyoruz" dedi.