12 Haziran 2022, Pazar
220 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor
Mehmetçik yurt içi ve sınır ötesinde terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, ele geçirilen mühimmatı da gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 12.06.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 16:08
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