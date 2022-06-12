220 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 teröristin etkisiz hale getirildiği ve arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi: