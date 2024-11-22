22 Kasım Diş Hekimleri Günü: Diş Hekimleri Günü için resimli, yazılı, anlamlı mesajlar

Diş Hekimleri Günü'nün Önemi

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu özel gün, diş hekimlerinin bireylerin sağlıklı bir gülümsemeye sahip olması için gösterdiği çabaları takdir etmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya genelinde Diş Hekimleri günü 6 Mart tarihinde kutlanırken, Türkiye'de ise bu özel gün ilk Diş Hekimliği Okulu'nun kurulduğu tarih olan 22 Kasım'da kutlanmaktadır.