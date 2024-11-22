22 Kasım 2024, Cuma
22 Kasım Diş Hekimleri Günü: Diş Hekimleri Günü için resimli, yazılı, anlamlı mesajlar
22 Kasım, Türkiye'de "Diş Hekimleri Günü" olarak kutlanırken, ağız ve diş sağlığımız için emek veren tüm hekimlerimiz onurlandırılıyor. Dünya genelinde 6 Mart'ta kutlanan Dünya Diş Hekimleri Günü'nün yanı sıra Türkiye'de bu özel gün, 1908'de ilk Diş Hekimliği Okulu'nun kurulmasına atfen belirlenmiştir. İşte Diş Hekimleri Günü için resimli, yazılı, anlamlı mesajlar ve sözler!
Giriş Tarihi: 22.11.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:28