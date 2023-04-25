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2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

"Üniversite sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı uzun süredir araştırılıyor. 8-23 Mart tarihlerinde tamamlanan başvuruların ardından öğrencilerin gözü sınav yerlerine çevrildi. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken, "YKS sınav giriş belgesi yerleri erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme getirildi. 2023 YKS sınav tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte, merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:39
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2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

YKS sınav giriş belgesi alma ekranı! Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken binlerce öğrenci, YKS ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınav giriş yerlerinin hangi tarihlerde belli olacağını sorguluyor. Peki, 2023 YKS ne zaman, sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

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2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

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2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

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2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.