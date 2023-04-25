25 Nisan 2023, Salı
2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr
"Üniversite sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı uzun süredir araştırılıyor. 8-23 Mart tarihlerinde tamamlanan başvuruların ardından öğrencilerin gözü sınav yerlerine çevrildi. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken, "YKS sınav giriş belgesi yerleri erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme getirildi. 2023 YKS sınav tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte, merak edilenlerin cevabı...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:39
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