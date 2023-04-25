2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr

YKS sınav giriş belgesi alma ekranı! Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken binlerce öğrenci, YKS ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınav giriş yerlerinin hangi tarihlerde belli olacağını sorguluyor. Peki, 2023 YKS ne zaman, sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? İşte, cevabı...