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2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
"2023 seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2023 seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardıdnan "Seçimler ne zaman, hangi ayda yapılacak?" soruları gündeme geldi. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim tarihleri...