2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz.