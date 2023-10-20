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Haberler Galeri 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

2023 yılı için düzenlenecek olan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları heyecanla bekleniyor. ÖSYM son dakika duyurusuyla Kaymakamlık 2023 başvuru kılavuzunu yayımladı. Peki ÖSYM Kaymakamlık başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:28
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2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

2023 yılında gerçekleşecek olan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru süreci büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM tarafından son dakika duyurusuyla yayımlanan Kaymakamlık 2023 başvuru kılavuzu, adaylara başvuru süreci hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kaymakam olmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. İşte ÖSYM 2023 Kaymakamlık başvuru kılavuzuna ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 77 kaymakam adayı alınacak. Sınav, 3 Aralık 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar başvurularını, 20 - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle, mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek.

Sınav ücreti 450 TL olarak belirlendi. Geç başvuru günü ise 6 Kasım 2023 tarihidir.

KAYMAKAMLIK SINAVI ÖSYM 2023 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

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2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

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2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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