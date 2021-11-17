17 Kasım 2021, Çarşamba
2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...
2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı ne zaman olacak öğrenmek istiyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yıl içinde dönem dönem alımı yapılan bekçilik için gelecek açıklama bekleniyor. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 00:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 00:25
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9