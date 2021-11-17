2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılı başladıktan sonra gündeme gelen ve sıklıkla araştırması devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçiliği'ne yönelik başvurular ne zaman merak konusu oldu. Aynı zamanda Bekçilik başvuru şartları, bekçilik maaşı, bekçilik çalışma saatleri nedir öğrenilmek isteniyor. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...