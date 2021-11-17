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Haberler Galeri 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı ne zaman olacak öğrenmek istiyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yıl içinde dönem dönem alımı yapılan bekçilik için gelecek açıklama bekleniyor. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 00:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 00:25
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2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılı başladıktan sonra gündeme gelen ve sıklıkla araştırması devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçiliği'ne yönelik başvurular ne zaman merak konusu oldu. Aynı zamanda Bekçilik başvuru şartları, bekçilik maaşı, bekçilik çalışma saatleri nedir öğrenilmek isteniyor. İşte, 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

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2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

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2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.