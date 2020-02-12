2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. 2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman sorusuna sınava girecek binlerce aday yanıt arıyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen kişilerin katılması zorunlu olan KPSS için takvim açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS takvimine ilişkin bilgiler verdi. Lisans ve ön lisans mezunlarının başvuru tarihi duyuruldu. Peki, KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman?