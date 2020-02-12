2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...
2020/1 KPSS başvuru tarihleri açıklandı. KPSS ne zaman sorusuna sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar yanıt arıyor. KPSS sınav takvimi açıklandı ve lisans ile ön lisans mezunlarının başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri hakkında detaylı bilgi verdi. İşte, sınav takvimine ilişkin merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 12.02.2020 15:29Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 15:30