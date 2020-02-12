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2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

2020/1 KPSS başvuru tarihleri açıklandı. KPSS ne zaman sorusuna sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar yanıt arıyor. KPSS sınav takvimi açıklandı ve lisans ile ön lisans mezunlarının başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri hakkında detaylı bilgi verdi. İşte, sınav takvimine ilişkin merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 12.02.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 15:30
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2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

KPSS başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. 2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman sorusuna sınava girecek binlerce aday yanıt arıyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen kişilerin katılması zorunlu olan KPSS için takvim açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS takvimine ilişkin bilgiler verdi. Lisans ve ön lisans mezunlarının başvuru tarihi duyuruldu. Peki, KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman?

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2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ! (2020)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı.

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2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek lisans mezunu adayların 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti.

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2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının da 9 Ağustos'ta yapılacağını açıklayan Selçuk, şunları ifade etti:

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2020/1 KPSS başvuru tarihleri: KPSS ne zaman? İşte, lisans, ön lisans KPSS sınav takvimi...

"Önlisans mezunları 12-25 Ağustos tarihlerinde sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek. Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos-7 Eylül'de KPSS başvurusunda bulunacak. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos-7 Eylül, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül-7 Ekim. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek adaylar 29 Eylül- 7 Ekim'de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecek. KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihlerinde bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek."