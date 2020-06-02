2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 847 bine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 529, iyileşenlerin sayısı ise 607 bin 249 oldu.

İngiltere'deki can kaybı ise 39 bin 45'e yükselirken toplam vaka sayısı da 276 bin 332'ye ulaştı.