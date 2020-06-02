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2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Koronavirüse karşı büyük başarı gösteren Türkiye'de kontrollü normal hayata geçildi. Türkiye'de vaka sayısı azalırken, toplam vaka sayısı 2 milyonu geçti. Peki, Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? 2 Haziran Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'de corona virüsü salgınında son durum...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:08Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:20