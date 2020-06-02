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Haberler Galeri 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Koronavirüse karşı büyük başarı gösteren Türkiye'de kontrollü normal hayata geçildi. Türkiye'de vaka sayısı azalırken, toplam vaka sayısı 2 milyonu geçti. Peki, Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? 2 Haziran Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'de corona virüsü salgınında son durum...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:20
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2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki son koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, toplam vaka sayısı 164 bin 769 oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 70 bini geçti. Yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında düşüş sürüyor. Vaka sayısında gün geçtikçe azalma görülüyor. Peki, Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? 2 Haziran Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

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2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

2 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Haziran günlük tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

GÜNLÜK TABLO İÇİN TIKLAYIN

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2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 2 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 164.769 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.563 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, toplam entube hasta sayısı 283 olarak açıklanırken, 128.947 hastanın iyileştiği bildirildi.

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

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2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 330 bini geçti, can kaybı 376 bine, iyileşen sayısı 2 milyon 884 bine ulaştı.

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2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 847 bine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 529, iyileşenlerin sayısı ise 607 bin 249 oldu.

İngiltere'deki can kaybı ise 39 bin 45'e yükselirken toplam vaka sayısı da 276 bin 332'ye ulaştı.