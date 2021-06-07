1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

Çanakkale Köprüsü geçiş güzergahı | 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin sevkiyatı, Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna yapıldı. Bu sevkiyat nedeniyle Çanakkale Boğazı tek önlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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