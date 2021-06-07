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1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

Çanakkale Köprüsü geçiş güzergahı | 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin sevkiyatı, Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna yapıldı. Bu sevkiyat nedeniyle Çanakkale Boğazı tek önlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 16:13
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1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye blokları için çalışmalar başladı.

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1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

Önümüzdeki günlerde montajı yapılacak ilk tabliye bloğunun sevkiyatı ise, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulenin çalışma platformuna sevkiyatı gemiyle yapıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

Tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla kule çalışma platformunun üzerine konuldu. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprüdeki kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları dün başladı ve bugün de devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü kaç metre | Türkiye'nin gurur projesinde bir ilk daha!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.